«Администрация Трампа находится в лихорадочном состоянии: с одной стороны, она хочет нормализовать отношения с Россией, с другой стороны, на нее давит внутри целая группа республиканцев-“ястребов” — и дипстейт, и евробюрократы. Сам Трамп понимает, что это выход на новый уровень эскалации, что это не решит украинский конфликт. Он пытается усидеть на нескольких стульях, решить многие проблемы и быть хорошим для всех. С одной стороны, он хочет встретиться с Путиным, с другой стороны, некоторые республиканцы инициируют законопроект о том, чтобы признать Россию спонсором терроризма. Противоречивые заявления Трампа — это политическая конъюнктура. Я не думаю, что он один виноват в этом, играет роль целая группа факторов. Нормализовывать отношения, когда практически все элиты в Европе, на Украине, в США русофобские, довольно-таки сложно. При этом все происходящее — не удар по самолюбию для Трампа. Он все может списать на то, что просто передумал что-либо делать. Пространство для маневров он всегда себе оставляет», — сказал Блохин.

Собеседник НСН также усомнился в дальнейшем потеплении отношений между Вашингтоном и Москвой.

«Я бы сказал, что отношения между США и Россией находятся в некоем “сне”. Их периодически пытаются оживить, но ни к чему это не приводит. После встречи на Аляске все очень быстро забуксовало, история с Будапештом даже не успела начаться. Российская сторона вчера говорила, что идет подготовка к саммиту, но мяч пока на американской стороне», — подытожил он.

Ранее Блохин заявил, что для того, чтобы вернуть прямое авиасообщение между Россией и США, необходимо решить ряд вопросов, однако Вашингтон пока занят множеством других проблем. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

