«Сидит на двух стульях»: Когда «потеплеет» между Москвой и Вашингтоном
Президент США Дональд Трамп пытается угодить всем своими политическими решениями, понимая, что усугубляет отношения с Россией, «оживить» российско-американское взаимодействие пока не получается, сказал НСН Константин Блохин.
Президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, поскольку его администрация испытывает сильнейшее давление со стороны республиканцев, Трамп пытается принимать такие решения, которые устроили бы все стороны, даже в ущерб своим амбициям. Об этом НСН заявил политолог-американист Константин Блохин.
Трамп ранее отменил готовившуюся встречу с Путиным в Будапеште. Об этом глава Белого дома лично сообщил журналистам. При этом американский президент отметил, что намерен встретиться с российским лидером в будущем и пытается урегулировать конфликт на Украине. Вместе с тем против России со стороны США введены новые санкции против нефтяных компаний «Лукойл» и «Роснефть» и их дочерних предприятий. Блохин отметил, что Трамп испытывает давление со стороны республиканцев и пытается всем угодить своими политическими решениями.
«Администрация Трампа находится в лихорадочном состоянии: с одной стороны, она хочет нормализовать отношения с Россией, с другой стороны, на нее давит внутри целая группа республиканцев-“ястребов” — и дипстейт, и евробюрократы. Сам Трамп понимает, что это выход на новый уровень эскалации, что это не решит украинский конфликт. Он пытается усидеть на нескольких стульях, решить многие проблемы и быть хорошим для всех. С одной стороны, он хочет встретиться с Путиным, с другой стороны, некоторые республиканцы инициируют законопроект о том, чтобы признать Россию спонсором терроризма. Противоречивые заявления Трампа — это политическая конъюнктура. Я не думаю, что он один виноват в этом, играет роль целая группа факторов. Нормализовывать отношения, когда практически все элиты в Европе, на Украине, в США русофобские, довольно-таки сложно. При этом все происходящее — не удар по самолюбию для Трампа. Он все может списать на то, что просто передумал что-либо делать. Пространство для маневров он всегда себе оставляет», — сказал Блохин.
Собеседник НСН также усомнился в дальнейшем потеплении отношений между Вашингтоном и Москвой.
«Я бы сказал, что отношения между США и Россией находятся в некоем “сне”. Их периодически пытаются оживить, но ни к чему это не приводит. После встречи на Аляске все очень быстро забуксовало, история с Будапештом даже не успела начаться. Российская сторона вчера говорила, что идет подготовка к саммиту, но мяч пока на американской стороне», — подытожил он.
Ранее Блохин заявил, что для того, чтобы вернуть прямое авиасообщение между Россией и США, необходимо решить ряд вопросов, однако Вашингтон пока занят множеством других проблем. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
