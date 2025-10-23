Частные детективы – это чаще всего бывшие сотрудники органов, они вынуждают своих бывших коллег «сливать» данные, что незаконно, а также зачастую используют мошеннические методы работы, рассказал НСН глава профсоюзов сотрудников полиции Михаил Пашкин.

Росгвардия намерена значительно усилить контроль за деятельностью частных детективов, пишут «Ведомости». Ведомство подготовило проект постановления правительства, предусматривающий проведение плановых и внеплановых проверок частных детективов. Контроль будет включать проверку соблюдения законодательства, наличия договоров с заказчиками и используемых методов работы.