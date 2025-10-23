Работают незаконно: Росгвардия займется проверкой частных детективов
Деятельность частного детектива требует образования и лицензии, но вопросы начинаются на этапе выбора методов работы, заявил НСН Михаил Пашкин.
Частные детективы – это чаще всего бывшие сотрудники органов, они вынуждают своих бывших коллег «сливать» данные, что незаконно, а также зачастую используют мошеннические методы работы, рассказал НСН глава профсоюзов сотрудников полиции Михаил Пашкин.
Росгвардия намерена значительно усилить контроль за деятельностью частных детективов, пишут «Ведомости». Ведомство подготовило проект постановления правительства, предусматривающий проведение плановых и внеплановых проверок частных детективов. Контроль будет включать проверку соблюдения законодательства, наличия договоров с заказчиками и используемых методов работы.
«Частные детективы – это бывшие сотрудники органов, у них остались связи. Они используют возможности оперативных служб, получается. А это незаконно, поэтому в Росгвардии решили проверить, как они там работают, как наблюдают за людьми. Например, как собирают информацию о фирмах, о неверности мужа или жены. Иногда перед ними даже ставят незаконные задачи, связанные с проникновением куда-то. Поэтому контроль за ними должен быть обязательно», - пояснил он.
По его словам, эта деятельность требует образования и лицензии, но вопросы начинаются уже на этапе выбора методов работы.
«Это лицензионная деятельность, нужно специально оформляться. У человека должно быть высшее юридическое образование. Они сдают соответствующий экзамен. Я даже в интернете не вижу рекламу частных детективов. Уже несколько лет сотрудников полиции, которые помогают «частникам», сажают: за слив информации, использование базы данных без санкции. А без этого частному детективу работать очень тяжело, у них нет оперативной информации. Эта деятельность сегодня не очень афишируется. Если будет доказано, что данные получены незаконным путем, их даже нельзя будет использовать в суде», - заключил собеседник НСН.
Ранее члены Совета Федерации проголосовали за одобрение закона о регулировании частной охранной и детективной деятельности в России. В рамках пакета впервые на законодательном уровне вводится понятие «частный детектив», отмечает «Радиоточка НСН».
