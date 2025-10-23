Мэр Рязани отстранен от должности
Главу администрации Рязани Виталия Артемова отстранили от должности. Об этом говорится в сообщении городской думы в соцсети «ВКонтакте».
«От замещаемой должности муниципальной службы ... с 23.10.2025 г. до окончания срока проверки (до 20.12.2025 г. включительно) отстранен Артемов Виталий Евгеньевич», — указали в гордуме.
Такое решение приняли из-за проведения «проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».
Артемов возглавлял администрацию Рязани с ноября 2023 года.
Ранее мэр Красноярска Владислав Логинов, арестованный за взятки на 180 млн рублей, подал в отставку.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В детской больнице в Новосибирске обрушились часть крыши и потолок
- Волынец: Большинство родителей поддержали запрет соцсетей для детей
- Через дождь и ветер: Как снимали приключенческое телешоу «Форт»
- В России опровергли высокий спрос на пожилых сотрудников
- «США – противник»: Медведев оценил решение Трампа отменить встречу с Путиным
- При взрыве в Копейске погибли десять и пострадали 19 человек
- «Сидит на двух стульях»: Когда «потеплеет» между Москвой и Вашингтоном
- Мэр Рязани отстранен от должности
- KOALA MUSIC стал партнёром программы для продюсеров от Вышки и Гнесинки
- Собянин сообщил о сбитом БПЛА, летевшем на Москву
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru