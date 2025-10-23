Мэр Рязани отстранен от должности

Главу администрации Рязани Виталия Артемова отстранили от должности. Об этом говорится в сообщении городской думы в соцсети «ВКонтакте».

«От замещаемой должности муниципальной службы ... с 23.10.2025 г. до окончания срока проверки (до 20.12.2025 г. включительно) отстранен Артемов Виталий Евгеньевич», — указали в гордуме.

Такое решение приняли из-за проведения «проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

Артемов возглавлял администрацию Рязани с ноября 2023 года.

Ранее мэр Красноярска Владислав Логинов, арестованный за взятки на 180 млн рублей, подал в отставку.

