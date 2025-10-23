Трамп заявил, что отменил встречу с Путиным в Венгрии
Президент США Дональд Трамп отменил готовившуюся встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. Об этом глава Белого дома сообщил журналистам.
«Было ощущение, что это неправильно. Мне казалось, что мы не достигнем нужной цели», — заявил Трамп.
При этом американский президент отметил, что намерен встретиться с российским лидером в будущем. По словам Трампа, он сохраняет настрой на урегулирование ситуации на Украине.
Ранее лидер США отмечал, что не принял окончательное решение относительно переговоров с российским коллегой, Трампу не хотелось бы «терять время впустую», пишет Ura.ru.
