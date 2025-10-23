KOALA MUSIC стал партнёром программы для продюсеров от Вышки и Гнесинки

Музыкальный лейбл KOALA MUSIC получил статус индустриального партнера магистерской программы двух дипломов «Продюсер в музыкальной индустрии», реализуемой Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» совместно с Российской академией музыки имени Гнесиных. Об этом сегодня заявил академический руководитель программы Сергей Горбачев.

KOALA MUSIC станет индустриальным партнёром уникальной программы, участвуя в разработке учебных дисциплин и исследованиях практических кейсов, в рамках привлечения экспертов из индустрии в образовательный процесс подготовки будущих продюсеров. Этот музыкальный лейбл, появился в 2023 в результате смены владельцев и ребрендинга российского подразделения Sony Music Entertainment, после ухода мейджора из России в 2022 году. За последние три года лейбл значительно увеличил долю рынка, кратно превысив показатели своего локального каталога времен Sony Music Russia.

“Я очень рад нашему партнерству! KOALA MUSIC и ее топ-менеджмент обладают уникальной экспертизой и заслуженным авторитетом в музыкальной индустрии. У нас большие планы по интеграции студенческих проектов в реальные музыкальные проекты, ведь только практика и опыт взаимодействия с профессионалами помогут нам подготовить будущего продюсера”, - рассказал академический руководитель программы Сергей Горбачев.

В рамках сотрудничества преподавателями программы станут ведущие представители музыкального лейбла:

«Мы видим огромный потенциал в объединении академического и практического подходов. Через участие в программе мы сможем передавать студентам реальный опыт работы в музыкальном бизнесе», - заявил Григорий Юлкин, A&R директор лейбла KOALA MUSIC. В его планах исследовать со студентами современные модели работы лейблов, тренды глобального музыкального рынка и особенности российской индустрии.

В свою очередь, глава направления скаутинга лейбла Константин Власенко в центр внимания своей дисциплины ставит поиск и развитие артистов, анализ музыкальных трендов и работу с контентом на всех этапах - от идеи до релиза:

«A&R сегодня - это не просто поиск артистов, а полноценная стратегия развития таланта. Музыкальный скаут становится связующим звеном между артистом, продюсером и аудиторией. От его интуиции, аналитики и умения выстраивать карьеру зависит, сможет ли артист найти свой голос и место на рынке. На нашем курсе мы показываем, как сочетать креативный подход с системным анализом и выстраивать долгосрочные отношения с артистами», - говорит Константин Власенко.

Магистерская программа двух дипломов “Продюсер в музыкальной индустрии” (ПМИ) от НИУ ВШЭ и РАМ имени Гнесиных осуществила свой первый набор в 2025 году, конкурс при поступлении составил более трех человек на место. Впервые в России два ведущих вуза соединили творчество и бизнес в одном образовательном продукте и сформировали новый образовательный стандарт продюсеров. Программа «Продюсер в музыкальной индустрии» объединяет экспертные знания в сфере музыкального менеджмента, медиакоммуникаций и цифровых технологий с глубокими профессиональными компетенциями в области музыковедения. По завершении обучения выпускники получат два диплома по квалификации «магистр» от НИУ ВШЭ и РАМ имени Гнесиных.

