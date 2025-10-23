В Румынии мужчина на авто пытался протаранить ворота посольства России
Мужчина за рулем автомобиля попытался протаранить ворота посольства России в Бухаресте, ущерба и пострадавших нет. Об этом говорится в заявлении дипмиссии.
Инцидент произошел в ночь на 23 октября, пишет RT. По данным посольства, злоумышленник - 53-летний гражданин Румынии - подъехал на легковом автомобиле к центральным воротам диппредставительства.
«Один из находившихся на посту сотрудников румынской жандармерии попытался с ним заговорить, однако гражданин повел себя неадекватно, начал громко кричать и попытался уехать», - отмечается в сообщении.
Жандарм и находившаяся рядом с посольством антитеррористическая бригада Румынской службы информации задержали мужчину. Позднее выяснилось, что злоумышленник не имел водительских прав и находился под действием психоактивных веществ. В результате инцидента сотрудники посольства не пострадали, материального ущерба зданию нанесено не было.
Ранее беспилотник сбросил пакет с краской на здание посольства России в Швеции.
