МИД: Освобождены россияне, удерживаемые в кол-центрах в Мьянме
Несколько граждан России, которых удерживали в кол-центрах в Мьянме, освобождены. Об этом рассказал журналистам замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
«Несколько человек нам удалось не то, что освободить, по крайней мере, изъять их из этой сети... Несколько человек нам уже удалось переправить в Россию через Таиланд», - отметил дипломат.
Руденко поблагодарил за содействие власти Мьянмы и Таиланда, которые «действительно вошли в эту ситуацию и помогли».
Ранее стало известно, что из мошеннического кол-центра в Мьянме освободили гражданку РФ, в российском посольстве оказали консульскую помощь девушке, и позднее она отправилась самолетом в Москву из Бангкока, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МИД: Освобождены россияне, удерживаемые в кол-центрах в Мьянме
- МИД Китая назвал способ разрешения конфликта на Украине
- «Удовольствие и гордость»: Сергей Бурунов о премии «Все Цвета Джаза»
- На НПЗ в Братиславе опровергли сообщения о пожаре
- «Парни из соседнего двора»: Киркоров поддержал танцоров Булановой
- ЕС принял 19-й пакет антироссийских санкций
- Партнеры России потребуют скидок из-за санкций Трампа против «Лукойла» и «Роснефти»
- При атаке БПЛА получил повреждения энергообъект в Нижегородской области
- В Барнауле задержали иностранца за попытку поджога храма
- Аэропорты и города: Зачем компания Wildberries заходит на туристический рынок
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru