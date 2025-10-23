МИД: Освобождены россияне, удерживаемые в кол-центрах в Мьянме

Несколько граждан России, которых удерживали в кол-центрах в Мьянме, освобождены. Об этом рассказал журналистам замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

«Несколько человек нам удалось не то, что освободить, по крайней мере, изъять их из этой сети... Несколько человек нам уже удалось переправить в Россию через Таиланд», - отметил дипломат.

Руденко поблагодарил за содействие власти Мьянмы и Таиланда, которые «действительно вошли в эту ситуацию и помогли».

Ранее стало известно, что из мошеннического кол-центра в Мьянме освободили гражданку РФ, в российском посольстве оказали консульскую помощь девушке, и позднее она отправилась самолетом в Москву из Бангкока, пишет «Свободная пресса».

