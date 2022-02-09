«Прощупывание позиций»: Профессор МГИМО объяснила предложение Макрона о нейтральном статусе Украины

Британское издание Daily Mail 9 февраля сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным сделал ему несколько предложений, которые не были согласованы с другими партнерами Парижа. В частности, Макрон предложил закрепить за Украиной нейтральный статус, тем самым исключив для нее возможность вступления в НАТО.

«Это было всего лишь предложение, это такое прощупывание позиций. В свое время, когда очень остро стоял вопрос о воссоединении Германии, советская дипломатия тоже задумывалась над сценарием нейтрального статуса всей Германии. И очень скоро стало понятно, что западные партнеры совершенно этого не воспримут, особенно США. Очень сомневаюсь, что это может быть хорошо воспринято на Украине и партнерами по НАТО. Вряд ли это было прям такое предложение, скорее всего это было сделано в сослагательном наклонении. Макрон не привез с переговоров с Путиным никаких предложений. Он приехал на переговоры не только в качестве президента Франции, но и в качестве страны, которая входит в НАТО. Не было при этом сказано, что Макрон выступает от имени всей НАТО. Макрон не заявил прямо Путину, что обещает ему нейтральный статус Украины», - сказала Обичкина.