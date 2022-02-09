«Прощупывание позиций»: Профессор МГИМО объяснила предложение Макрона о нейтральном статусе Украины
Нейтральный статус страны провозглашается либо самим государством, либо навязывается странами-победителями после войны, предложение Макрона невыполнимо, заявила Евгения Обичкина.
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с российским лидером Владимиром Путиным предложил закрепить за Украиной нейтральный статус только чтобы «прощупать» позиции России, такое предложение не может быть осуществлено, заявила профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Британское издание Daily Mail 9 февраля сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным сделал ему несколько предложений, которые не были согласованы с другими партнерами Парижа. В частности, Макрон предложил закрепить за Украиной нейтральный статус, тем самым исключив для нее возможность вступления в НАТО.
«Это было всего лишь предложение, это такое прощупывание позиций. В свое время, когда очень остро стоял вопрос о воссоединении Германии, советская дипломатия тоже задумывалась над сценарием нейтрального статуса всей Германии. И очень скоро стало понятно, что западные партнеры совершенно этого не воспримут, особенно США. Очень сомневаюсь, что это может быть хорошо воспринято на Украине и партнерами по НАТО. Вряд ли это было прям такое предложение, скорее всего это было сделано в сослагательном наклонении. Макрон не привез с переговоров с Путиным никаких предложений. Он приехал на переговоры не только в качестве президента Франции, но и в качестве страны, которая входит в НАТО. Не было при этом сказано, что Макрон выступает от имени всей НАТО. Макрон не заявил прямо Путину, что обещает ему нейтральный статус Украины», - сказала Обичкина.
По ее словам, президент Франции пытается действовать не только исходя из интересов стран НАТО, но и из интересов собственной страны.
«Если бы Макрону строго сказали, что ему не стоит ехать в Москву и выдвигать какие-то предложения, то он бы этого не делал. Безусловно, французская дипломатия пытается действовать в каких-то достаточно узких, но все-таки автономных рамках. Путин и Макрон на встрече высказывали различные предположения о том, как могут развиваться события, если будут достигнуты определенные договоренности», - отметила Обичкина.
Профессор также рассказала, в каких случаях принимается решение о закреплении за страной нейтрального статуса.
«НАТО в свое время провозгласила, что она является главной матрицей безопасности от Ванкувера до Владивостока. Отказаться от своих прерогатив, не признавать больше суверенность решений за Украиной и за другими потенциальными членами НАТО, договариваясь через головы этих стран с Россией – это нереалистично. Как правило, нейтральный статус страны провозглашается самим государством исходя из какого-то очень печального опыта предыдущей военной катастрофы. Или же после большой войны, странами-победителями в рамках международного обсуждения он навязывается стране, которую хотят санкционировать», - резюмировала Обичкина.
Переговоры Путина и Макрона прошли в Кремле 7 февраля и продолжались более пяти часов. По итогам переговоров Путин заявил, что встреча с президентом Франции прошла в деловом ключе, она была содержательной и полезной. Глава государства также уточнил, что обсудил с французским президентом вопросы нерасширения НАТО и ситуацию вокруг Украины. Политолог Евгений Минченко в беседе с НСН отмечал, что Макрон надеется набрать с помощью разрешения конфликта вокруг Украины политических баллов в преддверии выборов.
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