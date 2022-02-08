«Психотерапия для коллег»: Политолог объяснил роль Макрона в конфликте вокруг Украины

Глава Франции надеется набрать с помощью разрешения конфликта вокруг Украины политических баллов в преддверии выборов, однако без «психотерапии» для американских коллег исправить ситуацию не получится, заявил политолог Евгений Минченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

СМИ пишут, что президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе переговоров в Москве договорились снизить напряженность вокруг Украины путем вывода российских войск из Белоруссии по окончании совместных с Минском учений. Кроме того, Россия пообещала не предпринимать «военных инициатив» в связи с Украиной, передает The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.