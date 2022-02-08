«Психотерапия для коллег»: Политолог объяснил роль Макрона в конфликте вокруг Украины
Макрон в ситуации вокруг Украины выступает в качестве медиатора, однако западный СМИ и руководство США могут помешать разрешению конфликта, отметил политолог Евгений Минченко.
Глава Франции надеется набрать с помощью разрешения конфликта вокруг Украины политических баллов в преддверии выборов, однако без «психотерапии» для американских коллег исправить ситуацию не получится, заявил политолог Евгений Минченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
СМИ пишут, что президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе переговоров в Москве договорились снизить напряженность вокруг Украины путем вывода российских войск из Белоруссии по окончании совместных с Минском учений. Кроме того, Россия пообещала не предпринимать «военных инициатив» в связи с Украиной, передает The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
«Я думаю, что никакого вторжения не планировалось, это чистая мифология. С другой стороны, главный риск, который был – повторение сценария 2008 года, об этом напомнил и Путин, говоря о роли бывшего президента Франции Николя Саркози в урегулировании того конфликта. Он прямо сказал: «После того, как грузины напали на Южную Осетию». Россия опасалась, что украинские власти попытаются военным путем решить проблему Донбасса. Никакого вторжения на Украину не было, это технически, логистически слишком сложно, и непонятно даже, зачем. Я даже убираю политические моменты. А Макрон выступил со срединной позицией, в ней сквозит, что НАТО перегнуло палку. Он такой голос разума», - сказал Минченко.
По его словам, Макрон сейчас попытается максимально сплотиться, ему это очень важно накануне предстоящих выборов президента Франции зимой.
«Он может провести определенную психотерапию с украинским руководством. Путин же прямым текстом сказал: если украинцы будут развязывать войну, то у нас есть ядерный потенциал. Понятно, что для французов и немцев это всё абсолютно не нужно, тем более что экономика управляет, Путин упомянул тот факт, что у нас товарооборот с Францией уже вышел на допандемийный уровень. Нормально всё, торгуем, бизнесом занимаемся, зачем вот эти все нервы?», - рассказал политолог.
Российские войска из Белоруссии, вероятнее всего, выведут в ближайшее время, однако почему это произойдет, достоверно узнать не получится из-за потока фейковых новостей от западной прессы, отметил Минченко.
«Я не знаю, верить ли Financial Times. Одно из ключевых событий вот этого международного кризиса – это то, что резко снизилось доверие к западным СМИ. Правда это, неправда? По количеству "фейк ньюс" последнее время мировые СМИ какую-то планку перешли. Это первое. Второе – если войска были введены в рамках совместных учений, то проведут они учения и выведут войска. Ну, неделю они там пройдут, проблемы тут нет. Для американцев тема Украины первична, а Макрон много акцентов сделал на Белоруссию, особенно на тему размещения ядерного оружия на территории этой страны, возможность которого была анонсирована лидером Александром Лукашенко. Со слов Макрона, Путин сказал, что это не планируется. Но надеяться, что Макрон приедет к Зеленскому, и кризис закончится – я в этом сомневаюсь. Зеленский не является первоисточником кризиса. Они [украинцы] уже практически кричат, что не вторгается к ним Россия, нет этой опасности, а им западные СМИ говорят: "Есть, есть опасность, вы что! Байден сказал, есть опасность, поэтому тряситесь от страха, что вы тут такие спокойные". Поэтому тут еще психотерапию проводить надо с американскими коллегами», - резюмировал собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский написал в своем Twitter, что сообщения в СМИ о том, что Москва якобы на 70% готова к вторжению на Украину — очередной «шедевр пропагандистской войны США».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,1 млн+166 тыс. / сут.
Умерли
337 тыс.+698 / сут.
Выздоровели
10,7 млн+81 188 / сут.
- Адвокат: бывшая жена Павла Мамаева потребовала от него 269 млн рублей
- Роковой промах: Биатлонист Цветков стал четвертым в индивидуальной гонке ОИ
- Лукашенко допустил провокации Запада для введения новых санкций против Белоруссии
- Опубликовано видео смертельной драки боксёра с омоновцем в Бийске
- Слушание нового дела в отношении Навального начнётся 15 февраля
- Депутат Рады назвал Украину «занозой» в международных отношениях
- Глава ФСБ заявил о предотвращении терактов в нескольких регионах России
- СМИ: мужчина покончил с собой в поликлинике на юге Москвы
- Массовые обыски идут в Петербурге из-за вопросов по уборке снега
- В ЛНР заявили о стягивании украинских сил к линии соприкосновения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru