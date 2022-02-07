Макрон назвал диалог с РФ главным средством обеспечения безопасности в Европе

По словам Макрона, сегодня диалог является как никогда актуальным и необходимым. Французский лидер отметил важность поиска коллективного ответа, который позволит «избежать войны и построить стабильность».

Беседа Путина и Макрона проходит в Кремле за очень длинным столом, не менее 10 метров. Это объясняется вопросами эпидемиологической безопасности в связи с пандемией коронавируса.

Информация о возможном нападении на Украину и вероятной дестабилизации безопасности в Европе появилась в конце прошлого года. Пентагон заявил об увеличении числа российских войск на украинской границе. РФ неоднократно отрицала возможное нападение на Украину.

