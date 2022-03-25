Володин посоветовал сложить полномочия заявившему о смерти Жириновского сенатору
Спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал сенатору Александру Пронюшкину, заявившему о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сложить полномочия.
Ранее Пронюшкин заявил о смерти Жириновского, подтвердив соответствующие сообщения СМИ. Однако Володин опроверг информацию о том, что лидер ЛДПР скончался, отметив, что состояние политика тяжелое.
«Сенатору, который участвовал в распространении ложной информации, советую сложить полномочия», — написал спикер Думы в своем Telegram-канале.
Кроме того, Володин рекомендовал СМИ, сообщившим о смерти Жириновского, удалить публикации и «пожелать Владимиру Вольфовичу скорейшего выздоровления».
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