Володин посоветовал сложить полномочия заявившему о смерти Жириновского сенатору

Спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал сенатору Александру Пронюшкину, заявившему о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сложить полномочия.

Ранее Пронюшкин заявил о смерти Жириновского, подтвердив соответствующие сообщения СМИ. Однако Володин опроверг информацию о том, что лидер ЛДПР скончался, отметив, что состояние политика тяжелое.

«Сенатору, который участвовал в распространении ложной информации, советую сложить полномочия», — написал спикер Думы в своем Telegram-канале.

Кроме того, Володин рекомендовал СМИ, сообщившим о смерти Жириновского, удалить публикации и «пожелать Владимиру Вольфовичу скорейшего выздоровления».

