В ЛДПР призвали СМИ прекратить публикацию слухов о состоянии Жириновского

Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Леонов заявил, что ни один из анонимных источников до сих пор не сообщил правдивой информации о состоянии здоровья лидера партии Владимира Жириновского, сообщает ТАСС.

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По его словам, после возвращения политика к активной публичной работе, архив подобных публикаций станет для журналистов «прилюдным репутационным банкротством», в связи с чем партия призывает СМИ прекратить публикацию слухов и домыслов.

Он отметил, что состояние здоровья Жириновского стабильное, он получает всю необходимую помощь.

«Жириновский продолжает руководить партией. Мы рассчитываем, что уже скоро он лично выступит перед вами и ответит на все вопросы», - подчеркнул Леонов.

Ранее первый замруководителя Центрального аппарата ЛДПР Сергей Каргинов заявил, что информация об ухудшении состояния здоровья госпитализированного с коронавирусом Жириновского не соответствует действительности, сообщает RT.

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ТЕГИ:КоронавирусСМИЛДПРВладимир Жириновский
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