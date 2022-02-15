В ЛДПР призвали СМИ прекратить публикацию слухов о состоянии Жириновского
Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Леонов заявил, что ни один из анонимных источников до сих пор не сообщил правдивой информации о состоянии здоровья лидера партии Владимира Жириновского, сообщает ТАСС.
По его словам, после возвращения политика к активной публичной работе, архив подобных публикаций станет для журналистов «прилюдным репутационным банкротством», в связи с чем партия призывает СМИ прекратить публикацию слухов и домыслов.
Он отметил, что состояние здоровья Жириновского стабильное, он получает всю необходимую помощь.
«Жириновский продолжает руководить партией. Мы рассчитываем, что уже скоро он лично выступит перед вами и ответит на все вопросы», - подчеркнул Леонов.
Ранее первый замруководителя Центрального аппарата ЛДПР Сергей Каргинов заявил, что информация об ухудшении состояния здоровья госпитализированного с коронавирусом Жириновского не соответствует действительности, сообщает RT.
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