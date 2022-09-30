«Особенный» и вихрь пропаганды: В Кремле охладили «ядерный» пыл Медведева
У Кремля нет размолвок с Дмитрием Медведевым по поводу высказываний о ядерном оружии, но есть понимание, что сейчас не время для эскалации, отметил в эфире НСН политолог Глеб Павловский.
Высказывания заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева об использовании ядерного оружия согласованы с Кремлем, однако сейчас на фоне эскалации власть пытается дозировать угрозы, заявил политолог Глеб Павловский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет развивать тему ядерной эскалации, а говорящие о ней люди ведут себя безответственно. При этом чаще всех про право России использовать ядерное оружие писал зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Глеб Павловский считает, что на время вхождения в состав России новых территорий власти не хотят применять все словесные угрозы сразу во избежание эскалации.
«Не думаю, что в Кремле недовольны высказываниями Медведева. Его высказывания, скорее всего, находятся в санкционированном коридоре. Просто это некоторая временная перемена радикальности заявлений, потому что сами по себе референдумы в украинских областях – это форма эскалации. В Кремле решили дозировать виды эскалации и пытаются их упорядочить, потому что когда возникает ком из разных видов угроз, то каждый из них начинает восприниматься слабее. А во-вторых, власть оказывается заложником этих пропагандистских вихрей. Не вижу здесь радикальных перемен позиций», - сказал Павловский.
По его словам, на сегодняшний день у Медведева особая роль в политике России, так как раньше он являлся президентом страны. При этом, указал политолог, зампредседателя Совбеза не всегда правильно использует свой «вес» в обществе.
«У Медведева неизбежно особая роль в происходящем, поскольку он бывший президент. Это всегда делает его роль какой-то особенной. Его вес, конечно, отличается, но это не значит, что он всегда это правильно использует. Мы находимся внутри такого колоссального перелома в развитии российской системы, что невозможно ничего сказать о будущем действующих политических лиц даже через год», - резюмировал Павловский.
Так, 27 сентября Дмитрий Медведев вновь назвал условия применения Россией ядерного оружия на фоне заявлений руководства ряда стран Запада. В своем Telegram-канале он отметил, что Россия вправе применить ядерное оружие, если «это будет необходимо», в том числе против Украины.
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