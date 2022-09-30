«Особенный» и вихрь пропаганды: В Кремле охладили «ядерный» пыл Медведева

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет развивать тему ядерной эскалации, а говорящие о ней люди ведут себя безответственно. При этом чаще всех про право России использовать ядерное оружие писал зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Глеб Павловский считает, что на время вхождения в состав России новых территорий власти не хотят применять все словесные угрозы сразу во избежание эскалации.

«Не думаю, что в Кремле недовольны высказываниями Медведева. Его высказывания, скорее всего, находятся в санкционированном коридоре. Просто это некоторая временная перемена радикальности заявлений, потому что сами по себе референдумы в украинских областях – это форма эскалации. В Кремле решили дозировать виды эскалации и пытаются их упорядочить, потому что когда возникает ком из разных видов угроз, то каждый из них начинает восприниматься слабее. А во-вторых, власть оказывается заложником этих пропагандистских вихрей. Не вижу здесь радикальных перемен позиций», - сказал Павловский.

По его словам, на сегодняшний день у Медведева особая роль в политике России, так как раньше он являлся президентом страны. При этом, указал политолог, зампредседателя Совбеза не всегда правильно использует свой «вес» в обществе.