В Кремле заявили о нежелании развивать тему возможной ядерной эскалации
Кремль не хочет развивать тему «ядерной эскалации» и призывает все стороны вести себя ответственно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Насчет ядерной эскалации говорят люди, которые ведут себя безответственно. Мы не хотим развивать эту тему. Мы призываем всех ответственно себя вести», — цитирует представителя Кремля «Интерфакс».
Говоря о «красных линиях» для эскалации украинского конфликта, Песков еще раз напомнил, что «все написано» в российской военной доктрине.
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