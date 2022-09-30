В Кремле заявили о нежелании развивать тему возможной ядерной эскалации

Кремль не хочет развивать тему «ядерной эскалации» и призывает все стороны вести себя ответственно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Насчет ядерной эскалации говорят люди, которые ведут себя безответственно. Мы не хотим развивать эту тему. Мы призываем всех ответственно себя вести», — цитирует представителя Кремля «Интерфакс».

Говоря о «красных линиях» для эскалации украинского конфликта, Песков еще раз напомнил, что «все написано» в российской военной доктрине.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Ядерная БезопасностьРоссияДмитрий Песков
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