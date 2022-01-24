Захарова заявила, что Москва ждет письменного ответа по гарантиям безопасности

«Мы проявляем абсолютную кооперабельность», — подчеркнула в интервью «Известиям» Захарова.

Ранее в МИД России заявили, что Москва с момента вручения США проекта договора по гарантиям безопасности увидела со стороны Вашингтона лишь попытки затянуть обсуждение инициатив, передает RT.

Между тем, Госдепартамент США распорядился эвакуировать семьи американских дипломатов из Украины, из-за «угрозы военных действий со стороны России», сообщает Reuters. Происходит это, несмотря на попытки «договориться» - на фоне переговоров между Россией и США по гарантиям безопасности.

