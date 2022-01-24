Захарова заявила, что Москва ждет письменного ответа по гарантиям безопасности
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва ждет от США письменного ответа по каждому предложению гарантий безопасности.
Дипломат рассказала, Москва передала письменные предложения своим западным партнёрам, а впоследствии была проведена встреча, целью которой стало разъяснение некоторых пунктов.
«Мы проявляем абсолютную кооперабельность», — подчеркнула в интервью «Известиям» Захарова.
Ранее в МИД России заявили, что Москва с момента вручения США проекта договора по гарантиям безопасности увидела со стороны Вашингтона лишь попытки затянуть обсуждение инициатив, передает RT.
Между тем, Госдепартамент США распорядился эвакуировать семьи американских дипломатов из Украины, из-за «угрозы военных действий со стороны России», сообщает Reuters. Происходит это, несмотря на попытки «договориться» - на фоне переговоров между Россией и США по гарантиям безопасности.
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