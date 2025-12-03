Могерини заявила о готовности сотрудничать со следствием по делу о мошенничестве
Экс-глава европейской дипломатии Федерика Могерини выразила готовность полностью сотрудничать со следственными органами в рамках расследования возможной коррупции и мошенничества, сообщила газета Messaggero.
Заявление Могерини последовало после обысков, проведенных бельгийской полицией в штаб-квартире дипломатической службы ЕС, и задержания трех человек, которых позже отпустили.
Расследование связано с подозрениями в злоупотреблениях при реализации программы подготовки молодых дипломатов, финансируемой Евросоюзом. Ранее газета Soir утверждала, что среди задержанных была и Могерини, однако после допросов все трое были освобождены.
В своем заявлении бывший глава дипломатии ЕС подчеркнула, что доверяет судебной системе и убеждена в том, что законность действий Колледжа Европы, участвовавшего в проекте, будет проверена. Она добавила, что уже представила следователям Европейской прокуратуры свою позицию по процессу создания Дипломатической академии ЕС и намерена продолжать оказывать всестороннее содействие, передает «Радиоточка НСН».
