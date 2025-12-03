Минпросвещения утвердило новый единый стандарт обучения для 10-11-х классов
Минпросвещения подготовило новый федеральный стандарт обучения для старшеклассников, который вступит в силу 1 сентября 2027 года. Документ устанавливает единые требования к учебной нагрузке, перечню дисциплин и условиям обучения в 10-11-х классах, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.
Согласно стандарту, старшеклассники должны будут изучать минимум 13 обязательных предметов, а также два предмета на углубленном уровне. Регионам предоставляется право вводить обучение родному языку и родной литературе, отмечает RT.
Школы смогут инициировать открытие профильных классов — физико-математических, литературно-исторических, медицинских и других. Одновременно документ фиксирует требования к оснащению кабинетов химии, биологии и физики.
Объем учебной нагрузки за два года должен составлять от 2 312 до 2 516 часов, что ограничивает недельную нагрузку верхним пределом в 37 часов. При этом образовательные организации сохраняют право самостоятельно формировать учебный план и план внеурочной деятельности, передает «Радиоточка НСН».
