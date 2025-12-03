Собянин: Две трети трамваев в Москве станут беспилотными

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканалов «ТВ Центр» и «Москва 24» заявил, что в перспективе большая часть столичных трамваев будет переведена на беспилотное управление.

Он сообщил, что парк автономных трамваев будет расширяться поэтапно. От одного действующего состава к 15, затем к 30 и 40 единицам, после чего беспилотные машины составят около двух третей трамвайного движения.

Сергей Собянин объявил о запуске первого Московского трамвайного диаметра

Собянин отметил, что первый беспилотный трамвай уже перевез порядка 40 тысяч пассажиров

По его словам, развитие технологий автономного транспорта продолжится и в других направлениях — планируется создание беспилотного поезда метро и речных «трамвайчиков», работающих без участия машиниста, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Софья Сандурская
ТЕГИ:МоскваСергей СобянинТрамваи

Горячие новости

Все новости

партнеры