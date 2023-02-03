Прокуратура потребовала приговорить блогера Белоцерковскую к 9 годам колонии
Гособвинение потребовало заочно посадить в тюрьму блогера Веронику Белоцерковскую (признана в РФ иноагентом) по делу о фейках о Вооружённых силах РФ, сообщает РИА Новости.
В ходе прений сторон прокурор Гульчехра Ибрагимова потребовала признать женщину виновной в распространении заведомо ложной информации о российской армии и назначить ей наказание в виде девяти лет лишения свободы.
«Нет сомнений, что подсудимая знала официальную информацию Минобороны о непричастности российских военных к событиям в Буче ... Тем не менее она умышленно публично распространяла заведомо ложные данные по мотивам политической ненависти, чтобы повлечь нарастание социальной напряженности», - указала гособвинитель.
Кроме того, прокурор попросила после освобождения на пять лет запретить Белоцерковской администрировать интернет-ресурсы.
Ранее Басманный суд Москвы заочно приговорил журналиста Александра Невзорова (признан в РФ иностранным агентом) к восьми годам заключения по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России, сообщает НСН.
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