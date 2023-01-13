Адвокат: суд арестовал имущество блогера Белоцерковской* на сумму 153 млн рублей
Адвокат Эльвира Кашигина, представляющая интересы блогера Вероники Белоцерковской (признана в РФ иноагентом), заявила, что Басманный суд Москвы арестовал имущество её подзащитной, сообщает ТАСС.
По её словам, было арестовано имущество женщины в Москве и Санкт-Петербурге на общую сумму 153 млн рублей.
Ранее в СМИ появилась информация, что у блогера арестованы машино-место и квартира в столице, а также жилые дома, квартира и земельный участок в Санкт-Петербурге.
Уголовное дело в отношении Белоцерковской было возбуждено по статье о фейках о Вооружённых силах РФ, сообщает RT. Основанием стали публикации блогера в соцсетях, касающиеся событий в Мариуполе и Буче.
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