Адвокат: суд арестовал имущество блогера Белоцерковской* на сумму 153 млн рублей

По её словам, было арестовано имущество женщины в Москве и Санкт-Петербурге на общую сумму 153 млн рублей.

Ранее в СМИ появилась информация, что у блогера арестованы машино-место и квартира в столице, а также жилые дома, квартира и земельный участок в Санкт-Петербурге.

Уголовное дело в отношении Белоцерковской было возбуждено по статье о фейках о Вооружённых силах РФ, сообщает RT. Основанием стали публикации блогера в соцсетях, касающиеся событий в Мариуполе и Буче.

