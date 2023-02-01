Невзорова заочно приговорили к восьми годам заключения по делу о фейках об армии
Столичный Басманный суд заочно приговорил журналиста Александра Невзорова (признан в РФ иностранным агентом) к восьми годам заключения по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России. Об этом сообщает РИА Новости.
«Назначить наказание в виде восьми лет колонии», — постановил суд.
Гособвинение просило назначить Невзорову наказание в виде девяти лет заключения, а также запретить администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет.
По данным следствия, в марте-мае прошлого года журналист разместил в социальных сетях публикации и видео, «выражая несогласие» с российской спецоперацией на Украине. При этом Невзоров находился «в неустановленном месте» за пределами страны, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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