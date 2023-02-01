Невзорова заочно приговорили к восьми годам заключения по делу о фейках об армии

«Назначить наказание в виде восьми лет колонии», — постановил суд.

Гособвинение просило назначить Невзорову наказание в виде девяти лет заключения, а также запретить администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет.

По данным следствия, в марте-мае прошлого года журналист разместил в социальных сетях публикации и видео, «выражая несогласие» с российской спецоперацией на Украине. При этом Невзоров находился «в неустановленном месте» за пределами страны, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

