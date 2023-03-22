Проблема для Запада: К союзу России и Китая могут примкнуть Иран и КНДР

РЕАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью британской газете The Telegraph высказал опасения, что российско-китайское сотрудничество создает для Запада куда серьезнее проблему, чем военный конфликт на Украине.

«Я думаю, что образуется ось Россия — Китай, к которой примыкают Иран и Северная Корея. Взгляните на карту, взгляните на географию. Нам необходимо относиться к этому серьезно», - заявил Болтон.

Украине при таком раскладе отводится далеко не первая роль. По словам Болтона, Западу уже надо готовиться к сдерживанию Китая.

«Китай в целом представляет экзистенциальную угрозу для Запада и это требует серьезного подхода к вопросам обеспечения безопасности», - подчеркнул Болтон.