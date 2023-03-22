Проблема для Запада: К союзу России и Китая могут примкнуть Иран и КНДР
В США опасаются, что Иран и Северная Корея могут присоединиться к России и Китаю, а Киев пригласил Пекин обсудить формула мира, удобную для украинской власти.
22 марта завершается государственный визит лидера Китая Си Цзиньпина, который находится в Москве с понедельника. Вчерашняя официальная встреча с президентом России Владимиром Путиным длилась около шести часов. Кремль китайский лидер покидал уже под первые реакции западных стран.
РЕАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью британской газете The Telegraph высказал опасения, что российско-китайское сотрудничество создает для Запада куда серьезнее проблему, чем военный конфликт на Украине.
«Я думаю, что образуется ось Россия — Китай, к которой примыкают Иран и Северная Корея. Взгляните на карту, взгляните на географию. Нам необходимо относиться к этому серьезно», - заявил Болтон.
Украине при таком раскладе отводится далеко не первая роль. По словам Болтона, Западу уже надо готовиться к сдерживанию Китая.
«Китай в целом представляет экзистенциальную угрозу для Запада и это требует серьезного подхода к вопросам обеспечения безопасности», - подчеркнул Болтон.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби считает, что вся дружба России и Китая основана на борьбе с США.
«Они хотят бросить вызов США. Это две страны, у которых нет чертовски большого доверия друг другу, но у них есть общий враг – Запад», - заявил он в эфире CNN.
Американский политолог Томас Грэм в своей колонке для Newsweek отмечает, что США рискуют остаться на вторых ролях в международной дипломатии.
«Китай превратился в глобального влиятельного посредника, а также подняли вопросы о том, не рискуют ли США потерять свое место бесспорного лидера в международной дипломатии», - подчеркнул Грэм.
На фоне визита Си Цзиньпина в Москву о пересмотре отношений с Китаем объявили и в Европе - в частности, чешский президент Петр Павел съездил в Германию и рассказал, что обе страны занялись ревизией. Все зависит от того, насколько Пекин будет поддерживать Москву, отметил он. «Убежден, что любая политика должна быть единой по отношению к Китаю», - сказал президент Чехии, подчеркнув необходимость единства в европейской поддержке Украины.
МИРНЫЙ ПЛАН
В Киеве за встречей Владимира Путина и Си Цзиньпина тоже пристально следили. В Москве главы РФ и КНР обсуждали китайский мирный план, который был представлен Пекином в годовщину начала СВО. Путин оценил его позитивно.
«Полагаем, что многие из положений выдвинутого Китаем мирного плана созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве», - сказал российский лидер.
При этом Владимир Путин отметил, что пока не видит желания с той стороны. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Пекин по дипломатическим каналам передал свою формулу мирного урегулирования конфликта.
«Приглашаем к диалогу и ожидаем ответ. Прекращение огня просто так, как явление, никого не устраивает», - озвучил позицию Зеленский.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что руководство КНР должно вести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, если Пекин хочет говорить о мире.
Полную поддержку Зеленскому высказал премьер Японии Фумио Кисида, который 21 марта посетил Киев.
«Как председательствующая в G7 страна Япония будет поддерживать единство G7 в введении строгих санкций против России и оказании поддержки Украине, используя международные форматы», - говорится в заявлении Кисиды.
В России скептически относятся к заявлениям Украины о мирном урегулировании конфликта. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что западные страны не желают допустить выхода на мирные переговоры по Украине. По его словам, Запад не позволяет украинским властям «даже думать об этом».
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