СМИ: Украина уже потеряла более ста тысяч военных

Украина за время конфликта на территории страны потеряла уже более 100 тысяч военных. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на оценки чиновников из США.

СМИ сообщили о «невиданных» потерях среди украинских военных

«Свыше 100 тысяч украинских военных погибли <…> включая самых опытных солдат», — отмечается в материале.

По данным издания, многие из этих потерь зафиксированы в Артемовске (украинское название - Бахмут).

Ранее эксперт Ассоциации военных политологов Олег Глазунов заявил, что Киев скрывает истинное число потерь армии и продолжит это делать, пишет РИА ФАН. Однако в Сети появляются кадры, снятые бойцами ВСУ, на которых видно забитые убитыми и ранеными окопы.

Между тем офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер спрогнозировал, что в скором времени ВСУ ожидает серьезное поражение и потери сотен тысяч человек убитыми и пленными, сообщает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВоеннослужащиеСШАВСУУкраина
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