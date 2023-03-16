«Свыше 100 тысяч украинских военных погибли <…> включая самых опытных солдат», — отмечается в материале.

По данным издания, многие из этих потерь зафиксированы в Артемовске (украинское название - Бахмут).

Ранее эксперт Ассоциации военных политологов Олег Глазунов заявил, что Киев скрывает истинное число потерь армии и продолжит это делать, пишет РИА ФАН. Однако в Сети появляются кадры, снятые бойцами ВСУ, на которых видно забитые убитыми и ранеными окопы.

Между тем офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер спрогнозировал, что в скором времени ВСУ ожидает серьезное поражение и потери сотен тысяч человек убитыми и пленными, сообщает телеканал «360».

