Ушаков не исключил поездки Путина в Китай в этом году

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин может посетить Китай в 2023 году, сообщает ТАСС.

Песков призвал дождаться от китайского и российского лидеров итогов встречи

Он подчеркнул, что этот вопрос обсуждался и возможность такой поездки существует, однако точные сроки назвать в настоящий момент он не может.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что пригласил российского лидера Владимира Путина посетить в этом году Китай с официальным визитом.

Также китайский лидер пригласил в Пекин премьер-министра РФ Михаила Мишустина, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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