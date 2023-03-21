Ушаков не исключил поездки Путина в Китай в этом году

Он подчеркнул, что этот вопрос обсуждался и возможность такой поездки существует, однако точные сроки назвать в настоящий момент он не может.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что пригласил российского лидера Владимира Путина посетить в этом году Китай с официальным визитом.

Также китайский лидер пригласил в Пекин премьер-министра РФ Михаила Мишустина, сообщает НСН.

