Китайский план по Украине вызвал уважение Москвы

«Китайский мирный план по Украине вызывает у Запада раздражение, а у Москвы – уважение», - цитирует Ушакова РИА Новости.

Китайский мирный план был представлен 24 февраля 2023 года. В нем двенадцать пунктов, которые касаются прекращения огня, мирных переговоров, гуманитарного кризиса, защите граждан и военных, прекратить действие санкций и другое, сообщает НСН.

Лидер Китая Си Цзиньпин по приглашению Владимира Путина с 20 марта находится в Москве. Это его первый зарубежный визит после переизбрания председателем КНР в третий раз. В Кремле стороны намерены обсудить экономическое сотрудничество, украинский кризис, мировые угрозы и вызовы.

