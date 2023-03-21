Китайский план по Украине вызвал уважение Москвы
Помощник президента Владимира Путина Юрий Ушаков отметил, что китайский мирный план по урегулированию конфликта на Украине вызывает уважение Москвы.
«Китайский мирный план по Украине вызывает у Запада раздражение, а у Москвы – уважение», - цитирует Ушакова РИА Новости.
Китайский мирный план был представлен 24 февраля 2023 года. В нем двенадцать пунктов, которые касаются прекращения огня, мирных переговоров, гуманитарного кризиса, защите граждан и военных, прекратить действие санкций и другое, сообщает НСН.
Лидер Китая Си Цзиньпин по приглашению Владимира Путина с 20 марта находится в Москве. Это его первый зарубежный визит после переизбрания председателем КНР в третий раз. В Кремле стороны намерены обсудить экономическое сотрудничество, украинский кризис, мировые угрозы и вызовы.
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