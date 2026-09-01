Германии следует выплатить Польше репарации и компенсации, Варшава направит их на укрепление вооруженных сил, заявил президент страны Кароль Навроцкий. Об этом пишет РИА Новости.

«Наши союзники из Берлина должны выплатить нам компенсации, которые Польша передаст на вооруженные силы, на оборонную промышленность, чтобы нам не приходилось брать кредиты», - указал политик.

Как отметил Навроцкий, во время Второй мировой войны погиб каждый шестой поляк. По его словам, ответственность требует от властей «понимания, что правда эта редко слышна на западе, у наших соседей, в Германии, в Берлине».

Ранее президент Польши подписал закон, который отменяет часть льгот и механизмов поддержки украинцев, введенных в 2022 году, пишет Ura.ru.

