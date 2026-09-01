Навроцкий призвал Германию выплатить репарации для укрепления ВС Польши
Германии следует выплатить Польше репарации и компенсации, Варшава направит их на укрепление вооруженных сил, заявил президент страны Кароль Навроцкий. Об этом пишет РИА Новости.
«Наши союзники из Берлина должны выплатить нам компенсации, которые Польша передаст на вооруженные силы, на оборонную промышленность, чтобы нам не приходилось брать кредиты», - указал политик.
Как отметил Навроцкий, во время Второй мировой войны погиб каждый шестой поляк. По его словам, ответственность требует от властей «понимания, что правда эта редко слышна на западе, у наших соседей, в Германии, в Берлине».
Ранее президент Польши подписал закон, который отменяет часть льгот и механизмов поддержки украинцев, введенных в 2022 году, пишет Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В российских вузах обучаются 415 тысяч иностранных студентов
- ПВО сбила над Россией 516 украинских беспилотников
- Исследование: 57% музыкантов считают, что не смогут зарабатывать только музыкой
- Призрак Анкориджа: США назвали условия переговоров с Россией
- Путин прибыл на площадку саммита ШОС в Бишкеке
- В Новокуйбышевске ввели режим ЧС после атаки ВСУ
- Навроцкий призвал Германию выплатить репарации для укрепления ВС Польши
- Россиянка Самсонова проиграла 72-й ракетке мира на старте US Open
- После атаки БПЛА зафиксированы повреждения в порту Усть-Луги
- В Госдуме предложили «родительскую зарплату» в размере МРОТ