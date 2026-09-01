Россиянка Самсонова проиграла 72-й ракетке мира на старте US Open
1 сентября 202607:36
Юлия Савченко
Российская спортсменка Людмила Самсонова проиграла австралийке Майе Джойнт в первом круге на Открытом чемпионате США по теннису (US Open).
Россиянка уступила сопернице со счетом 3:6, 6:2, 6:2. На следующем этапе Джойнт проведет матч с украинкой Элиной Свитолиной.
Людмиле Самсоновой 27 лет, она занимает 47-е место в рейтинге WTA. В свою очередь, 20-летняя Джойнт располагается на 72-й строчке списка.
Ранее россияне Мирра Андреева и Андрей Рублев завоевали бронзу в смешанном парном разряде на US Open, пишет 360.ru.
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