Россиянка Самсонова проиграла 72-й ракетке мира на старте US Open

Российская спортсменка Людмила Самсонова проиграла австралийке Майе Джойнт в первом круге на Открытом чемпионате США по теннису (US Open).

Россиянка уступила сопернице со счетом 3:6, 6:2, 6:2. На следующем этапе Джойнт проведет матч с украинкой Элиной Свитолиной.

Людмиле Самсоновой 27 лет, она занимает 47-е место в рейтинге WTA. В свою очередь, 20-летняя Джойнт располагается на 72-й строчке списка.

Ранее россияне Мирра Андреева и Андрей Рублев завоевали бронзу в смешанном парном разряде на US Open, пишет 360.ru.

