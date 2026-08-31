Трамп заявил, что из визита Силуанова в США «что-нибудь получится»

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что визит министра финансов России Антона Силуанова в Соединенные Штаты принесет определенные результаты. Отвечая на вопросы журналистов, американский лидер отметил, что Вашингтон стремится поддерживать конструктивные отношения со всеми странами, передает РИА Новости.

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«Посмотрим, может, что-нибудь получится. Нам нравится ладить со всеми», – подчеркнул глава Белого дома.

По словам Трампа, подобные визиты представителей других государств являются одной из составляющих его политического успеха.

Ранее в понедельник Антон Силуанов принял участие в первом дне встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран «Группы двадцати». В своем выступлении российский министр призвал G20 вернуться к роли эффективного механизма финансовой координации для решения глобальных вызовов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:G20Антон СилуановДональд Трамп

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