Силуанов и Бессент обсудили в США урегулирование на Украине

Встреча состоялась в рамках заседания «Большой двадцатки», где главы финансовых ведомств и центробанков обсуждают глобальные экономические вопросы. Это одна из немногих очных встреч высокопоставленных чиновников России и США на международных площадках в последнее время.

Ранее главы России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин «по касательной» затронули в Бишкеке вопрос Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

