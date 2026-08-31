Силуанов и Бессент обсудили в США урегулирование на Украине

Министр финансов США Скотт Бессент провел встречу с главой Минфина России Антоном Силуановым на полях саммита глав министерств финансов и центробанков стран G20. Мероприятие проходит в американском Эшвилле в штате Северная Каролина, передает РИА Новости.

По информации телеканала CNBC, стороны обсудили вопросы украинского урегулирования. Журналистка Меган Касселла сообщила в соцсети X со ссылкой на представителя американского ведомства, что Бессент встретился с российским коллегой для обсуждения мирного плана. Позднее она опубликовала совместное фото двух министров.

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Встреча состоялась в рамках заседания «Большой двадцатки», где главы финансовых ведомств и центробанков обсуждают глобальные экономические вопросы. Это одна из немногих очных встреч высокопоставленных чиновников России и США на международных площадках в последнее время.

Ранее главы России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин «по касательной» затронули в Бишкеке вопрос Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Карпухин
ТЕГИ:СШАУкраинаG20Антон Силуанов

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