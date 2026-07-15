Экономист объяснил, почему Трамп не введет жесткие санкции против РФ
Президент США Дональд Трамп не станет реализовывать законопроект о новых санкциях против России, даже если документ будет принят конгрессом. Об этом «Газета.Ru» рассказал экономист Алексей Зубец.
По мнению специалиста, инициатива о введении пошлин до 100% на страны, закупающие российские энергоресурсы, является лишь инструментом давления в переговорах. Главными покупателями нефти выступают Китай, Индия и Турция.
При этом Вашингтон ведет сложные торговые дискуссии с Пекином, который в ответ на ограничения уже начал сокращать поставки редкоземельных металлов, поставив под угрозу американское производство вооружений.
Экономист подчеркнул, что блокировка китайского импорта нанесет серьезный удар по экономике самих Соединенных Штатов. Кроме того, Индия выступает ключевым союзником США в сдерживании КНР, что делает введение тотальных ограничений против Дели практически невозможным.
В США существенно скорректировали проект «адских санкций» против России, убрав оттуда 500-процентные пошлины для покупателей российских энергоносителей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Экономист объяснил, почему Трамп не введет жесткие санкции против РФ
- Эксперт назвала основные причины высоких зарплат врачей в России
- СМИ: Украина потеряла треть мощностей по экспорту зерна через Черное море
- Власти поручили ФАС снизить норматив продажи дизеля на бирже до 10%
- Вучич отказался подписать итоговую декларацию после саммита в Киеве
- Оставят дома? Как обязательный телефон с геолокацией сдержит мигрантов
- Росстат сообщил, как на АЗС за неделю изменилась цена на бензин
- Еврокомиссия выделила Украине еще €1 млрд на покупку БПЛА
- В МВД пообещали отменить штрафы за неправильную парковку в очередях на АЗС
- Переезжающих в РФ мигрантов обяжут приобретать телефон