Экономист объяснил, почему Трамп не введет жесткие санкции против РФ

Президент США Дональд Трамп не станет реализовывать законопроект о новых санкциях против России, даже если документ будет принят конгрессом. Об этом «Газета.Ru» рассказал экономист Алексей Зубец.

По мнению специалиста, инициатива о введении пошлин до 100% на страны, закупающие российские энергоресурсы, является лишь инструментом давления в переговорах. Главными покупателями нефти выступают Китай, Индия и Турция.