После атаки БПЛА зафиксированы повреждения в порту Усть-Луги
1 сентября 202607:20
Юлия Савченко
Повреждения зарегистрировали после беспилотной атаки в портовой зоне Усть-Луга в Ленинградской области. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.
По его словам, всего в регионе уничтожили 52 украинских дрона, обошлось без жертв.
«В результате атаки БПЛА зафиксированы повреждения в портовой зоне Усть-Луга», - написал губернатор в мессенджере «Макс».
Дрозденко добавил, что произошло возгорание.
Ранее в Самарской области после атаки ВСУ зарегистрировали повреждения на гражданских объектах, пишет 360.ru.
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