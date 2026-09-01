После атаки БПЛА зафиксированы повреждения в порту Усть-Луги

Повреждения зарегистрировали после беспилотной атаки в портовой зоне Усть-Луга в Ленинградской области. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.

В Ленобласти из-за атаки БПЛА загорелись склады Wildberries, пострадали трое

По его словам, всего в регионе уничтожили 52 украинских дрона, обошлось без жертв.

«В результате атаки БПЛА зафиксированы повреждения в портовой зоне Усть-Луга», - написал губернатор в мессенджере «Макс».

Дрозденко добавил, что произошло возгорание.

Ранее в Самарской области после атаки ВСУ зарегистрировали повреждения на гражданских объектах, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиЛенинградская Область

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