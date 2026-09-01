В Госдуме предложили «родительскую зарплату» в размере МРОТ
В России могут ввести «родительскую зарплату» для родителей, которые не работают и занимаются воспитанием детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Сергея Миронова.
Соответствующее обращение направлено главе Минтруда РФ Антону Котякову. Парламентарий предложил ежемесячную выплату для матерей и отцов, осуществляющих уход за ребенком до достижения им возраста трех лет. Речь идет о тех случаях, если родитель не работает.
Инициатива позволит повысить материальное благополучие семей с детьми, обеспечив неработающему родителю доход не ниже МРОТ на период ухода за ребенком. Кроме того, как считает Миронов, это позволит стимулировать рождение вторых и последующих детей.
Инициатива лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова о ежемесячной выплате прожиточного минимума неработающим родителям уже частично реализована в виде единого пособия, рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- После атаки БПЛА зафиксированы повреждения в порту Усть-Луги
- В Госдуме предложили «родительскую зарплату» в размере МРОТ
- Московским студентам нужно до 47 стипендий на аренду жилья у вуза
- Газманов объяснил, почему Канье Уэст не должен выступать в России
- Стубб: Пекин заверил, что не допустит применения Россией ядерного оружия
- «Человек-паук: Новый день» заработал более $2,3 млрд в мировом прокате
- Песков: Информация о предложении ЦРУ провести саммит лидеров РФ, США и Украины — «утка»
- Прокурор запросил 14,5 года для генерала Кузнецова по делу о взятке
- С дрона сняли разрушения из-за наводнения в Непале
- Песков: Россия не имеет отношения к миграционному кризису в Испании