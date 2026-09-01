В Госдуме предложили «родительскую зарплату» в размере МРОТ

Соответствующее обращение направлено главе Минтруда РФ Антону Котякову. Парламентарий предложил ежемесячную выплату для матерей и отцов, осуществляющих уход за ребенком до достижения им возраста трех лет. Речь идет о тех случаях, если родитель не работает.

Инициатива позволит повысить материальное благополучие семей с детьми, обеспечив неработающему родителю доход не ниже МРОТ на период ухода за ребенком. Кроме того, как считает Миронов, это позволит стимулировать рождение вторых и последующих детей.

Инициатива лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова о ежемесячной выплате прожиточного минимума неработающим родителям уже частично реализована в виде единого пособия, рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

