Призрачные мечты. В России со скепсисом относятся к заявлениям Зеленского о захвате Крыма
Украина готовится к атаке Крымского полуострова, признался президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции. Об этом сообщает ТАСС. По его словам, Киев намерен предпринять «военные шаги» в отношении российского региона.
У Киева на сегодня нет возможностями для военного захвата Крыма, считает председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов 25 февраля.
«Они этого очень хотят, и на возврате Крыма у них во многом построена пропаганда. Но что касается возможностей - их у них на сегодняшней день нет никаких. Но это не значит, что они перестанут хотеть, не значит, что они откажутся от попыток силовым путем это делать», – прокомментировал он ТАСС заявление Зеленского.
При этом политик считает, что Россия с помощью ПВО уже предприняла необходимые меры против агрессии а отношении полуострова.
Украина постоянно заявляет о своих мечтах забрать Крым, но такой сценарий сейчас невозможно реализовать, заявил председатель комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям, юрист Юрий Гемпель в беседе с НСН.
«Периодически политическая «элита», украинское руководство делает такие информационные вбросы, в которых угрожает, а скорее мечтает вернуть Крым силовым путем, да и просто вернуть. Это на сегодняшний день невозможно теоретически и практически. Мечтать не вредно, но у них призрачные и фантастические мечты. Я в такие заявления не верю. Это чистой воды популизм. Для них это был бы просто смертельный номер, если бы они попытались что-то в этом плане сделать», - отметил он.
В Крыму же назвали бредом слова Зеленского о возвращении полуострова. Зампред Госсовета Крыма Владимир Бобков заявил НСН, что максимум, на что способна Украина - это диверсии.
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