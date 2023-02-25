Призрачные мечты. В России со скепсисом относятся к заявлениям Зеленского о захвате Крыма

У Киева на сегодня нет возможностями для военного захвата Крыма, считает председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов 25 февраля.



«Они этого очень хотят, и на возврате Крыма у них во многом построена пропаганда. Но что касается возможностей - их у них на сегодняшней день нет никаких. Но это не значит, что они перестанут хотеть, не значит, что они откажутся от попыток силовым путем это делать», – прокомментировал он ТАСС заявление Зеленского.

При этом политик считает, что Россия с помощью ПВО уже предприняла необходимые меры против агрессии а отношении полуострова.