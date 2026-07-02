Симоньян заявила, что одно из трех покушений на нее пытались совершить с помощью БПЛА

Журналист и главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила китайскому порталу «Гуаньча», что на нее было совершено три покушения.

Часть обвиняемых по делу о покушении на Симоньян признала вину в хулиганстве

По ее словам, одно из них — с применением беспилотного летательного аппарата. Симоньян напомнила, что начинала военкором, и ей это привычно. «На войне как на войне. Мне привычно, что это твоя профессия, она связана с повышенным риском для жизни», — указала журналист.

Ранее в деле о покушении на Симоньян появилась новая статья. Речь идет о части 2 статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти или вражды»). Отмечается, что обвинения по этой статье были предъявлены некоторым из фигурантов дела, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:ПокушениеЖурналистыМаргарита Симоньян

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