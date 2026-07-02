Шерпа: Вопрос об участии Путина в саммите G20 решится ближе к встрече
Вопрос об участии президента России Владимира Путина в саммите Группы двадцати в США решат ближе к мероприятию. Об этом заявил шерпа РФ в G20 Денис Агафонов.
«Любой вопрос участия главы государства, главы делегации, он решается ближе к саммиту. На это влияет большое количество абсолютно разноплановых факторов», - цитирует Агафонова РИА Новости.
Шерпа упомянул в том числе влияние хода подготовки мероприятия и подходы принимающей стороны.
Саммит «двадцатки» пройдет 14-15 декабря в Майами. Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев заявлял, что Россия пока не получала приглашения для участия Владимира Путина во встрече, напоминает Ura.ru.
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