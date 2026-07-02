СМИ: В Крыму и Севастополе цены на топливо подскочили до 200 рублей

В Крыму бензин продают в среднем по 185–200 руб. При этом на полуострове ряд АЗС открывают ненадолго продажу топлива без предупреждения, не указывая на табло цены. Бензин отпускают по 185 руб. за литр, дизтопливо — по 199 руб.

В настоящее время в Крыму физлицам запрещено заливать в банк более 20 литров, а в Севастополе заправиться можно только по QR-кодам в госмессенджере «Макс». На черном рынке, у перекупщиков бензин можно купить по 250-400 рублей за литр.

Ранее в Госдуме призвали привыкать к ограничениям на топливо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

