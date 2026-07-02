Минфин: В России с 1 сентября появится новый налоговый вычет

Россияне смогут с 1 сентября получить новый налоговый вычет на долгосрочные сбережения и вернуть часть средств в зависимости от суммы уплаченных страховых взносов по заключенным с начала прошлого года долгосрочным договорам добровольного страхования жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минфин.

В ведомстве напомнили, что осенью вступят в силу соответствующие изменения в Налоговый кодекс РФ.

«Налоговый вычет на долгосрочные сбережения... будет предоставляться по уплаченным страховым взносам по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, заключенным с 1 января 2025 года», - указали в Минфине.

Размер вычета зависит от суммы уплаченных взносов и ставки налога на доходы физлиц, по которой облагаются доходы гражданина.

Также с 1 сентября будет повышена максимальная сумма вычета для родителей, которые делают взносы в пользу детей, она увеличится с 400 тысяч рублей до 500 тысяч.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин напомнил, что россияне могут получить налоговый вычет за значок ГТО, пишет 360.ru.

