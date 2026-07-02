Минфин: В России с 1 сентября появится новый налоговый вычет
Россияне смогут с 1 сентября получить новый налоговый вычет на долгосрочные сбережения и вернуть часть средств в зависимости от суммы уплаченных страховых взносов по заключенным с начала прошлого года долгосрочным договорам добровольного страхования жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минфин.
В ведомстве напомнили, что осенью вступят в силу соответствующие изменения в Налоговый кодекс РФ.
«Налоговый вычет на долгосрочные сбережения... будет предоставляться по уплаченным страховым взносам по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, заключенным с 1 января 2025 года», - указали в Минфине.
Размер вычета зависит от суммы уплаченных взносов и ставки налога на доходы физлиц, по которой облагаются доходы гражданина.
Также с 1 сентября будет повышена максимальная сумма вычета для родителей, которые делают взносы в пользу детей, она увеличится с 400 тысяч рублей до 500 тысяч.
Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин напомнил, что россияне могут получить налоговый вычет за значок ГТО, пишет 360.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- За ночь над Россией сбили 327 украинских БПЛА
- Пентагон задействовал 2 тысячи военных для помощи Венесуэле после землетрясений
- ВС РФ нанесли удар возмездия по предприятиям и инфраструктуре аэродромов на Украине
- Минфин: В России с 1 сентября появится новый налоговый вычет
- Симоньян заявила, что одно из трех покушений на нее пытались совершить с помощью БПЛА
- СМИ: В Крыму и Севастополе цены на топливо подскочили до 200 рублей
- 37 тысяч могил под угрозой: Матери погибших бойцов СВО просят Путина спасти частное кладбище
- Российские водители массово переходят на газовое топливо из-за проблем с бензином
- Производители молочной продукции жалуются на нехватку топлива в РФ
- Посол Индии в РФ не знает о запросе на импорт топлива в РФ