Сотни тысяч тел украинских военнослужащих остаются вдоль линии фронта, в том числе в курском приграничье и Сумской области. Об этом заявил замначальника главного военно-политического управления Министерства обороны, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в беседе с РИА Новости.

Он обратил внимание, что в последние годы противник даже не пытается забирать тела своих бойцов.

«Да, его всегда интересовали тела погибших наемников, иностранцев, это понятно. А тела своих бойцов они в принципе почти, можно сказать, нигде и не пытались забрать», - указал Алаудинов.

По его словам, после освобождения Курской области российские военные собрали тысячи тел солдат ВСУ, впоследствии их передали Киеву, однако до сих пор остаются масштабные участки, где невозможно забрать погибших и передать украинской стороне.

Ранее хакеры взломали украинские базы данных и выяснили, что за четыре года Киев потерял 2,4 млн военнослужащих, пишет Ura.ru.

