СМИ: Apple выпустит пять новых моделей iPhone

Корпорация Apple намерена выпустить как минимум пять новых моделей смартфонов iPhone, в том числе первое складное устройство. Об этом сообщает газета Nikkei Asia, ссылаясь на источники.

«Спрос на серию iPhone 17... все еще достаточно хороший, но нам сказали намеренно резервировать общие чипы и компоненты для серии iPhone 18», - рассказал изданию представитель одного из ключевых поставщиков корпорации.

Как ожидается, во второй половине текущего года Apple запустит премиальные модели iPhone Pro и iPhone Pro Max, первый складной iPhone, а в первой половине 2027-го - стандартный iPhone 18 и новый iPhone Air. Также компания рассматривает обновление линейки более доступных смартфонов, сроки запуска или начала производства таких моделей еще не утверждены.

По данным источников, Apple уже поручила поставщикам подготовиться к производству около 10 млн складных смартфонов в 2026 году.

Ранее в Сеть попали фотографии еще не выпущенных моделей Apple iPhone 18 Pro, напоминает Ura.ru.

