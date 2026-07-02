Катя Лель удивилась, как публика может не отличить певца от двойника
Певица считывает энергию человека и может различить подмену, сообщила Катя Лель спецкору НСН.
Заслуженная артистка России Катя Лель во время закрытой премьеры кабаре-шоу «Тридевятое царство» призналась специальному корреспонденту НСН, что у нее есть двойник, но она не понимает, почему публика не видит разницы.
«Я слышала, что у меня есть двойник, который где-то гастролирует. Меня очень удивляет, что люди не видят, живой звук или нет, не считывают энергию. Я сразу такое замечаю. Хотя однажды я видела двойника своего друга не из шоу-бизнеса. Это было фантастически, будто бы появился клон. Я была готова поспорить, что это он, а оказался двойник. Я была обескуражена», — отметила она.
1 июля ученым запретили вступать в контакт с инопланетянами без предварительного согласования посланий с Организацией объединенных наций (ООН). Об этом сообщили на сайте Международной ассоциации астронавтики (IAA). Певица посчитала это требование странным и добавила, что инопланетяне сами выйдут на контакт с людьми.
«Кто устанавливает такие порядки и выбирает эти правила? Я думаю, что решать будут высшие цивилизации, а не ООН. Кто их спросит? Никто», — указала она.
Ранее Лель сообщила спецкору НСН, что она может предугадывать события в своей жизни.
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