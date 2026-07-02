Пентагон задействовал 2 тысячи военных для помощи Венесуэле после землетрясений

По его словам, военное ведомство «имеет около двух тысяч человек в регионе на суше, в небе и море вокруг Венесуэлы».

«Они ежедневно усердно работают, помогая в поисково-спасательных мероприятиях, для доставки нужных припасов», - цитирует Донована РИА Новости.

Как отметил глава командования, силы США продолжат помогать Венесуэле, пока эта работа не будет завершена.

Ранее в Венесуэле зафиксировали подземные толчки магнитудой 7,2 и 7,5. В результате землетрясения погибли более 1,9 тысячи человек. После стихийного бедствия в республике объявили семидневный национальный траур, пишет 360.ru.

