Пентагон задействовал 2 тысячи военных для помощи Венесуэле после землетрясений
Пентагон направил почти 2 тысячи военных для помощи Венесуэле после масштабных землетрясений. Об этом заявил глава Южного командования Вооруженных сил США Фрэнсис Донован.
По его словам, военное ведомство «имеет около двух тысяч человек в регионе на суше, в небе и море вокруг Венесуэлы».
«Они ежедневно усердно работают, помогая в поисково-спасательных мероприятиях, для доставки нужных припасов», - цитирует Донована РИА Новости.
Как отметил глава командования, силы США продолжат помогать Венесуэле, пока эта работа не будет завершена.
Ранее в Венесуэле зафиксировали подземные толчки магнитудой 7,2 и 7,5. В результате землетрясения погибли более 1,9 тысячи человек. После стихийного бедствия в республике объявили семидневный национальный траур, пишет 360.ru.
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