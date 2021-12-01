Шушкевич: Лукашенко «прижмут краник», если не признает Крым

Признание Крыма частью России противоречит подписанному «Беловежскому соглашению» о создании СНГ. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его визит в Крым будет означать признание полуострова частью России. Несмотря на заявления МИД Белоруссии о том, что Крым является российским, официально Лукашенко пока так и не признал присоединение полуострова к РФ, хотя накануне и заявил, что де-факто и де-юре он российский.