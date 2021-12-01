Шушкевич: Лукашенко «прижмут краник», если не признает Крым
Первый глава постсоветской Белоруссии добавил, что сам он - против признания полуострова российским.
Признание Крыма частью России противоречит подписанному «Беловежскому соглашению» о создании СНГ. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его визит в Крым будет означать признание полуострова частью России. Несмотря на заявления МИД Белоруссии о том, что Крым является российским, официально Лукашенко пока так и не признал присоединение полуострова к РФ, хотя накануне и заявил, что де-факто и де-юре он российский.
«Все будут сейчас говорить, что Лукашенко обязан делать те уступки, которые его обязывает делать Владимир Путин. И он будет служить Путину, как верный пес. Иного хода у него нет. Путин перекроет краник, не даст кредит и конец. Я против такого признания, потому что я подписал «Беловежское соглашение» о создании СНГ и там есть статья, которая уважает все существующие границы между республиками бывшего Советского Союза в том числе. Этого уважения нет. Путин сказал Лукашенко: "Хватит шутить, некуда тебе деваться, давай признавай, а то прижму краник!" Вот и весь разговор», - отметил Шушкевич.
По его словам, Белоруссия не преследует цели интеграции с Россией.
«Белоруссия цивилизованное государство, оно не уступает России ни по каким позициям и история у него более древняя, чем у России. Интеграция в этом случае – это значит захватывать Белорусские земли», - добавил Шушкевич.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что угроза президента Белоруссии Александра Лукашенко перекрыть транзит газа в Европу в ответ на расширение санкций ЕС не более, чем слова.
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