Потери украинской стороны составили порядка 1005 человек. За сутки российские средства ПВО сбили 193 беспилотника ВСУ.

В российском оборонном ведомстве также сообщили, что ВС РФ продолжили занимать более выгодные рубежи и улучшать свое положение.

Ранее в Минобороны заявили, что российские войска смогли отразить восемь атак ВСУ с использованием БПЛА самолетного типа, отмечает «Радиоточка НСН».

