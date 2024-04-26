ВС РФ поразили эшелон с западным оружием и техникой около Удачного

Российские военные уничтожили эшелон с западным вооружением и военной техникой в районе поселка Удачное, сообщили в Минобороны России.

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Потери украинской стороны составили порядка 1005 человек. За сутки российские средства ПВО сбили 193 беспилотника ВСУ.

В российском оборонном ведомстве также сообщили, что ВС РФ продолжили занимать более выгодные рубежи и улучшать свое положение.

Ранее в Минобороны заявили, что российские войска смогли отразить восемь атак ВСУ с использованием БПЛА самолетного типа, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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