ВС РФ поразили эшелон с западным оружием и техникой около Удачного
26 апреля 202414:32
Российские военные уничтожили эшелон с западным вооружением и военной техникой в районе поселка Удачное, сообщили в Минобороны России.
Потери украинской стороны составили порядка 1005 человек. За сутки российские средства ПВО сбили 193 беспилотника ВСУ.
В российском оборонном ведомстве также сообщили, что ВС РФ продолжили занимать более выгодные рубежи и улучшать свое положение.
Ранее в Минобороны заявили, что российские войска смогли отразить восемь атак ВСУ с использованием БПЛА самолетного типа, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru