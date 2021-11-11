«Бла-бла-бла»: Готов ли Лукашенко перекрыть транзит российского газа в Европу
В Фонде национальной энергетической безопасности объяснили, почему президент Белоруссии вряд ли перейдёт от угроз к делу.
Угроза президента Белоруссии Александра Лукашенко перекрыть транзит газа в Европу в ответ на расширение санкций ЕС не более, чем слова. Такой комментарий ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков дал Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«На самом деле Лукашенко сам понимает, что подобные действия приведут к тотальной изоляции Белоруссии на международной арене. Минск окончательно испортит отношения с европейцами, нанесёт колоссальный ущерб союзническим отношениям с Россией. Думаю, это скорее эмоциональное высказывание, за которым реального плана действий не стоит. Лукашенко не собирается перекрывать газопровод», - отметил эксперт.
Сегодня Александр Лукашенко пригрозил Евросоюзу в случае расширения санкций из-за миграционного кризиса на границе перекрыть транзит газа по трубопроводу «Ямал – Европа». «Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? <…> Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться ни перед чем», - завил Лукашенко, комментируя планы Варшавы закрыть польско-белорусскую границу.
Как отмечает Игорь Юшков, подобное развитие событий маловероятно, поскольку попахивает рейдерским захватом российской собственности.
«Фактически Лукашенко назвал газ своим, что это якобы Белоруссия отапливает Европу, хотя она его вообще не добывает. Это российский газ, контракты «Газпрома», получается, он не сможет выполнить контракты перед потребителями, ему выкатят неустойку и штрафы. При этом газотранспортная система Белоруссии, участок трубопровода «Ямал – Европа» принадлежит именно российскому концерну. Он заплатил за ГТС 5 миллиардов долларов, еще несколько миллиардов вложил в её модернизацию. Сам «Газпром» не собирается перекрывать газ. Получается, белорусы должны будут отобрать газотранспортную систему у «Газпрома», выгнать его, захватить управление газопроводом, чтобы перекрыть его. «Газпром» так просто это не стерпит», - подчеркнул собеседник НСН.
Кроме того, по словам Игоря Юшкова, угрозы Лукашенко, помимо европейцев, напрямую затрагивают интересы российский граждан:
«Транзитом через Белоруссию газом снабжается Литва, а уже через неё голубое топливо попадает в нашу Калининградскую область, которая в случае прекращения поставок замёрзнет. Сильно зависит от газопровода через Белоруссию и Польша. Её можно попытаться запитать через «Северный поток – 2», если его быстро запустить, и гнать газ обратно через Германию. Однако, зачем это всё нужно?»
Европейские страны обвиняют Александра Лукашенко в целенаправленной организации перетока мигрантов через границу ЕС и называют это гибридной агрессией. Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони в ответ на угрозы перекрыть транзит газа заявил, что Евросоюз не позволит президенту Белоруссии запугать себя подобными заявлениями.
ЕС обсуждает сейчас возможность принятия пятого пакета санкций в отношении Белоруссии, который может включать как персональные ограничительные меры против чиновников и силовиков, так и экономические рестрикции. Как ожидается, эта тема станет основной на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе 15 ноября.
В то же время, агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов ЕС сообщило сегодня, что ЕС также рассматривает возможность переговоров с ООН и Белоруссией о репатриации мигрантов от границы с Польшей через аэропорт Гродно.
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