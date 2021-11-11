«Бла-бла-бла»: Готов ли Лукашенко перекрыть транзит российского газа в Европу

Угроза президента Белоруссии Александра Лукашенко перекрыть транзит газа в Европу в ответ на расширение санкций ЕС не более, чем слова. Такой комментарий ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков дал Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

«На самом деле Лукашенко сам понимает, что подобные действия приведут к тотальной изоляции Белоруссии на международной арене. Минск окончательно испортит отношения с европейцами, нанесёт колоссальный ущерб союзническим отношениям с Россией. Думаю, это скорее эмоциональное высказывание, за которым реального плана действий не стоит. Лукашенко не собирается перекрывать газопровод», - отметил эксперт.

Сегодня Александр Лукашенко пригрозил Евросоюзу в случае расширения санкций из-за миграционного кризиса на границе перекрыть транзит газа по трубопроводу «Ямал – Европа». «Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? <…> Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться ни перед чем», - завил Лукашенко, комментируя планы Варшавы закрыть польско-белорусскую границу.