Болкунец: Лукашенко готов сплясать гопак в Крыму ради денег от России
Политолог Дмитрий Болкунец считает, что Лукашенко делает яркие заявления о Крыме для того, чтобы в Кремле ему «позолотили ручку».
Отношения Украины и Белоруссии не испортятся после визита Лукашенко в Крым, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» белорусский политолог Дмитрий Болкунец.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если Белоруссия признает «незаконную оккупацию Крыма» Россией, то это приведет к негативным последствиям в отношениях Минска и Киева. Он сделал это в ответ на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его визит в Крым будет означать признание полуострова частью России.
Болкунец считает, что глава страны специально высказывается о войне на Донбассе, применении ядерного оружия и статусе Крыма.
«Думаю, что таким образом Лукашенко просто набивает себе цену, пытается понравиться Кремлю. Наверно, он рассчитывает, что после этих громких заявлений, которые он, как по какой-то методичке, последнее время выпускает в эфир, ему в очередной раз позолотят ручку несколькими миллиардами долларов. Но пока в Москве не особо хотят давать Лукашенко какие-то деньги», - отметил он.
При этом политолог добавил, что вероятность того, что Лукашенко посетит Крым, все-таки существует. По его словам, это, может произойти уже в декабре.
«Лукашенко срочно нужны деньги, и ради этого он даже будет готов сплясать гопак в Крыму», - заявил он.
При этом Болкунец считает, что отношения Белоруссии и Украины скорее всего не испортятся после визита Лукашенко на полуостров.
«Я сильно сомневаюсь, что Киев готов будет пойти на разрыв каких-то экономических связей с Белоруссией. Сомневаюсь, что Украина сиюминутно откажется от покупки белорусских нефтепродуктов. Иначе это приведет к большим последствиям для ее экономики. К тому же, на днях Владимир Зеленский сказал, что не будет отказываться от покупки электричества. Также, белорусская компания «Беларуськалий» собирается продолжать сотрудничество с Украиной. Поэтому то, что Украина пугает и топает ножкой, не сильно повлияет. Потому что политика политикой, а бизнес Зеленский с Лукашенко ведут прекрасно», - заметил он.
При этом политолог отмечает, что говоря о признании Крым, президент Белоруссии делает заявления и для Европы.
«Лукашенко дает определенные сигналы Западу: «Давайте со мной дружить, а то я Крым признаю». При этом формы официального признания нет. То есть не нужно подписывать какие-то документы, говоря о том, что я признаю Крым. Формально Лукашенко уже несколько раз заявлял об этом. Официальным признанием может быть его поездка в Крым, хотя Белоруссия и так ведет торговлю с полуостровом. Там также есть Санаторий Управления делами Президента Белоруссии – официальное государственное учреждение. В теории еще одной формой официального признания могут быть полеты авиакомпании «Белавия» в Крым», - добавил он.
По мнению политолога, визит Лукашенко в Крым не повредит Белоруссии с точки зрения европейских санкций.
«Лукашенко сам создает разного рода условия, при которых санкции появляются и будут появляться. При этом для России невыгодно, чтобы Белоруссия теряла свой суверенитет. Она член ООН, поэтому не нужно терять дополнительный голос на мировой политической арене. Хотя Лукашенко делает все возможно для того, чтобы Белоруссия лишалась своей государственности», - заключил Болкунец.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что авиакомпания «Белавиа» запустит рейсы в Крым.
Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что признание полуострова официальным Минском нужнее Белоруссии, чем России, и является «проверкой на истинность» декларируемой дружбы.
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