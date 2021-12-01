Болкунец: Лукашенко готов сплясать гопак в Крыму ради денег от России

При этом политолог добавил, что вероятность того, что Лукашенко посетит Крым, все-таки существует. По его словам, это, может произойти уже в декабре.

«Лукашенко срочно нужны деньги, и ради этого он даже будет готов сплясать гопак в Крыму», - заявил он.

При этом Болкунец считает, что отношения Белоруссии и Украины скорее всего не испортятся после визита Лукашенко на полуостров.

«Я сильно сомневаюсь, что Киев готов будет пойти на разрыв каких-то экономических связей с Белоруссией. Сомневаюсь, что Украина сиюминутно откажется от покупки белорусских нефтепродуктов. Иначе это приведет к большим последствиям для ее экономики. К тому же, на днях Владимир Зеленский сказал, что не будет отказываться от покупки электричества. Также, белорусская компания «Беларуськалий» собирается продолжать сотрудничество с Украиной. Поэтому то, что Украина пугает и топает ножкой, не сильно повлияет. Потому что политика политикой, а бизнес Зеленский с Лукашенко ведут прекрасно», - заметил он.

При этом политолог отмечает, что говоря о признании Крым, президент Белоруссии делает заявления и для Европы.

«Лукашенко дает определенные сигналы Западу: «Давайте со мной дружить, а то я Крым признаю». При этом формы официального признания нет. То есть не нужно подписывать какие-то документы, говоря о том, что я признаю Крым. Формально Лукашенко уже несколько раз заявлял об этом. Официальным признанием может быть его поездка в Крым, хотя Белоруссия и так ведет торговлю с полуостровом. Там также есть Санаторий Управления делами Президента Белоруссии – официальное государственное учреждение. В теории еще одной формой официального признания могут быть полеты авиакомпании «Белавия» в Крым», - добавил он.

По мнению политолога, визит Лукашенко в Крым не повредит Белоруссии с точки зрения европейских санкций.