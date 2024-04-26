Боливия заявила о желании вступить в БРИКС в ближайшее время

Шри-Ланка также намерена вступить в БРИКС в ближайшее время. Об этом заявила посол республики в России Джанита Лиянаге.

«Есть желание в ближайшем будущем вступить в БРИКС+. Это даст возможность обеспечить безопасность как транспортную, так и продовольственную и многую другую», — указала дипломат.

Ранее глава МИД Нигерии Юсуф Туггар заявил, что страна планирует подать заявление на вступление в БРИКС, напоминает «Радиоточка НСН».

