Боливия заявила о желании вступить в БРИКС в ближайшее время

Боливия надеется на скорое вступление в БРИКС , заявила глава МИД южноамериканской страны Селинда Соса на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Она отметила, что лидер Боливии Луис Арсе и президент РФ Владимир Путин с 2021 года сотрудничают и поддерживают тесные контакты.

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Шри-Ланка также намерена вступить в БРИКС в ближайшее время. Об этом заявила посол республики в России Джанита Лиянаге.

«Есть желание в ближайшем будущем вступить в БРИКС+. Это даст возможность обеспечить безопасность как транспортную, так и продовольственную и многую другую», — указала дипломат.

Ранее глава МИД Нигерии Юсуф Туггар заявил, что страна планирует подать заявление на вступление в БРИКС, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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