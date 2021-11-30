«Имею полнейшее право». Лукашенко заявил о намерении посетить Крым

По его словам, у него есть договоренность с российским коллегой Владимиром Путиным «побыть в Крыму», и он намерен воспользоваться приглашением и посетить полуостров.

«Имею полнейшее право, под чьим бы он там протекторатом, руководством, и чей бы ни был Крым. Это и мой Крым», - заключил белорусский лидер.

Лукашенко рассказал, что хотел бы посетить Севастополь, Бельбек и Ялту. Он добавил, что несколько раз обсуждал с Путиным поездку на полуостров, что обязательно произойдёт, «когда удобнее будет время».

Ранее посол Болгарии в Киеве Костадин Коджабашев был вызван в министерство иностранных дел (МИД) Украины после того, как болгарский лидер Румен Радев заявил, что Крым является территорией России.

