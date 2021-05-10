МИД Германии заявил о готовности ЕС к диалогу с Россией
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Евросоюз готов начать переговоры с Россией, сообщило РИА Новости.
Дипломат отметил, что Москве следует сделать встречный шаг для начала диалога, пишет ФАН. «ЕС не сходил со своего пути, выступал за права человека, в том числе в России, и продолжал это делать сплоченно», — подчеркнул Маас.
Ранее в Швеции призвали ввести санкции против РФ из-за скандала в Чехии. Российские власти в свою очередь приняли меры в отношении восьми граждан ЕС, сообщило ФАН.
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