МИД Германии заявил о готовности ЕС к диалогу с Россией

Дипломат отметил, что Москве следует сделать встречный шаг для начала диалога, пишет ФАН. «ЕС не сходил со своего пути, выступал за права человека, в том числе в России, и продолжал это делать сплоченно», — подчеркнул Маас.

Ранее в Швеции призвали ввести санкции против РФ из-за скандала в Чехии. Российские власти в свою очередь приняли меры в отношении восьми граждан ЕС, сообщило ФАН.

