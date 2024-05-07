СМИ: ВСУ устроят массированный удар по России 7 мая

Украинская армия может ударить более 50 беспилотниками и десятками дальнобойных ракет. По данным собеседника телеканала, сначала ВСУ планируют запустить дроны, чтобы израсходовать ресурс систем ПВО, а потом ударить по согласованной заранее цели.

Это может быть первая мощная атака со стороны Киева.

Россия рассматривает заявления главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о праве Украины применять британские вооружения для ударов по РФ как прямую эскалацию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

