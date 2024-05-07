СМИ: ВСУ устроят массированный удар по России 7 мая
Вооруженные силы Украины могут нанести массированный удар по территории России 7 мая с 06:00, сообщает Telegram-канал RT со ссылкой на источник.
Украинская армия может ударить более 50 беспилотниками и десятками дальнобойных ракет. По данным собеседника телеканала, сначала ВСУ планируют запустить дроны, чтобы израсходовать ресурс систем ПВО, а потом ударить по согласованной заранее цели.
Это может быть первая мощная атака со стороны Киева.
Россия рассматривает заявления главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о праве Украины применять британские вооружения для ударов по РФ как прямую эскалацию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru