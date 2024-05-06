Ряд улиц в центре Москвы перекроют в связи с инаугурацией президента

Отмечается, что ограничения движения затронут улицы Ильинка, Варварка, Москворецкая, а также Кремлевскую и Москворецкую набережную, Большой Москворецкий мост и площадь Васильевский Спуск.

Также с 00:01 7 мая до окончания церемонии инаугурации нельзя будет припарковаться на улицах Варварка (от Старой площади до Большого Москворецкого моста) и Ильинка (от Новой площади до Красной площади).

Ранее глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что перед инаугурацией Путина недружественные для России страны будут готовить провокации.

